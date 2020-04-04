Лэмпард: моя тренерская карьера в «Челси» не должна влиять на то, чего я достиг игроком

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард в своей новой книге прокомментировал своё назначение в родной для него клуб, спустя год после того, как он дебютировал в качестве тренера «Дерби Каунти».
«Я и не думал, что мне подвернётся шанс тренировать «Челси» через год после того, как я возглавил «Дерби Каунти». Было ли это правильное решение начать работу так рано? Это был первый вопрос, который был задан во время моего назначения. Но я понимаю, почему он был задан. У меня была прекрасная игровая карьера в «Челси», но это не имеет ничего общего с моей новой ролью менеджера. Это вызов, которого я не боялся принимать и не боюсь.
Моя цель проста — быть настолько успешным, насколько это возможно в «Челси». Если я этого не сделаю, то это не должно влиять на то, чего я достиг за 13 лет в качестве игрока», — приводит слова Лэмпарда из его новой книги Mirror.
Под руководством 41-летнего английского специалиста «Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 48 очков в 29 встречах. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» «аристократы» одержали уверенную победу со счётом 3:0.
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