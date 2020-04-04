Полузащитник «Атлетико» Льоренте назвал собаку в честь стадиона «Ливерпуля»

25-летний испанский полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте поделился фотографией своей новой собаки в «Инстаграм-сториз», которую он назвал в честь стадиона «Ливерпуля» — «Энфилд».
Таким образом, игрок решил увековечить памятное для себя событие, использовав название легендарного стадиона в качестве клички для своего четвероногого друга.
Напомним, в середине марта Льоренте стал героем «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В дополнительное время, когда счёт был 2:0 в пользу красных, испанец оформил дубль и помог своей команде пробиться в следующую стадию главного еврокубкового турнира (3:2).
В текущем сезоне Льоренте принял участие в 24 матчах за «Атлетико» во всех турнирах, отметившись 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Известный портал Transfermarkt.de оценивает игрока в € 20 млн.
- 4 апреля 2020
-
06:20
-
06:00
-
05:49
-
04:56
-
04:21
-
03:28
-
03:10
-
02:38
-
02:25
-
01:55
-
00:59
-
00:37
-
00:14
- 3 апреля 2020
-
23:59
-
23:46
-
23:39
-
23:27
-
23:09
-
22:58
-
22:42
-
22:33
-
22:20
-
22:08
-
22:00
-
21:58
-
21:53
-
21:42
-
21:32
-
21:28
-
21:23
-
21:18
-
21:05
-
20:58
-
20:48
-
20:41