Полузащитник «Атлетико» Льоренте назвал собаку в честь стадиона «Ливерпуля»

25-летний испанский полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте поделился фотографией своей новой собаки в «Инстаграм-сториз», которую он назвал в честь стадиона «Ливерпуля» — «Энфилд».

Таким образом, игрок решил увековечить памятное для себя событие, использовав название легендарного стадиона в качестве клички для своего четвероногого друга.

Напомним, в середине марта Льоренте стал героем «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В дополнительное время, когда счёт был 2:0 в пользу красных, испанец оформил дубль и помог своей команде пробиться в следующую стадию главного еврокубкового турнира (3:2).

В текущем сезоне Льоренте принял участие в 24 матчах за «Атлетико» во всех турнирах, отметившись 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Известный портал Transfermarkt.de оценивает игрока в € 20 млн.