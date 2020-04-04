Нагельсман – о коронавирусе: особая ситуация требует особых мер

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман в «Фэйсбуке» ответил на вопросы болельщиков о его здоровье, ситуации с коронавирусом в мире, возобновлении тренировок и подготовке команды после карантина.

«Я в порядке и здоров, моя семья здорова, это самое главное в наши дни», — сказал Нагельсман и добавил: «Особая ситуация требует особых мер. Вы должны оставаться дома и сделать, всё чтобы вирус не распространился. Я также попытался немного почитать за пределами обычной отчетности. Я попытался получить некоторые базовые знания в этой области, чтобы я мог легко ответить на любые вопросы игроков, которые могут быть обеспокоены.

Игроки были в хорошем настроении и были счастливы, что им было разрешено вернуться на поле в индивидуальной тренировке, и им больше не нужно было просто находиться в своих четырёх стенах. Это хорошее изменение, хотя это не сравнится с обычной тренировкой команды. Я взволнован и счастлив, если мы сможем снова бороться за очки.

Зимой или летом у игроков было гораздо больше свободного времени. Мы не теряли столько сил. В конце концов, все должны были пройти программу, чтобы сохранить выносливость, чтобы сохранить уровень, каким он был до перерыва.

Ребятам ещё нужно несколько речей, чтобы ситуация была особенной. Они привыкли играть почти всегда перед полным стадионом. Это будет особый вызов для молодой команды. Выходя при пустом стадионе, нет ничего извне, никакой эмоциональности. Всё это исчезает, а затем играет роль только ваша собственная мотивация, ваше стремление должно быть больше. Будет интересно посмотреть, как каждая команда справится с этим. Я думаю, что если у вас будет много опытных игроков, вы сможете справиться с ситуацией немного лучше», — приводит слова Нагельсмана Kicker.

На момент публикации новости в Германии было зафиксировано в общей сложности 91 159 случаев заболевания коронавирусом, из которых 1275 человек скончались, а выздоровели — 24 575.