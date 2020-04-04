Уолкер: болельщики отнесутся с пониманием, если сезон АПЛ доиграть не получится

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер заявил, что болельщики отнесутся с пониманием к ситуации, если сезон английской Премьер-лиги не удастся возобновить.

«Пока футбол должен сделать шаг назад, потому что сейчас это наименее важная вещь для людей. Самая же важная вещь — здоровье членов твоей семьи и членов других семей. Я уверен: каждый надеется, что футбол вернётся и мы сможем доиграть сезон, но если такой возможности не будет, то каждый отнесётся к этому с пониманием, потому что здоровье людей важнее, чем спортивная игра.



Это тяжело, но в первую очередь мы должны думать о здоровье других людей, а также оберегать пожилых и членов своих семей, которые могут подхватить инфекцию. Будучи футболистом, ты привык к ежедневной рутине и к тому, что твоя жизнь структурирована. Думаю, это тот момент, когда мы должны просто потерпеть и подумать о других», — сказал Уолкер в интервью Daily Star.

29-летний защитник в нынешнем сезоне отыграл 30 матчей во всех турнирах за «Сити», забив 1 мяч и отдав 4 результативные передачи. В 9 встречах он помог команде отыграть на ноль.