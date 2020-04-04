Широков – о Шюррле: закончить можно в «Спартаке», я по себе знаю

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о 29-летнем немецком полузащитнике московского «Спартака» Андре Шюррле, а также рассказал о разнице между красно-белыми и питерским «Зенитом».

«Шюрлле года три как закончил, но рано начал (смеётся). Последние два года где-то скитается, у него в Дортмунде не получилось. Закончить можно в «Спартаке», я по себе знаю. В ЦСКА я закончил, будучи чемпионом, а в «Спартаке» нет.



«Спартак» это весело для российского футбола? Вот и всё, а «Зенит» чемпион. Тратят они деньги примерно одинаково, но разница в трофеях большая. Возможно, с новым менеджментом у «Спартака» ситуация поменяется. Сейчас просто фокус на «Зените», потому что он выигрывает. Но при этом он тратит, но и зарабатывает. «Зенит» не империя зла. Что от него исходит негативного? Быстрова взяли у «Спартака»… А «Спартаку» не заплатили? Быстро собрал вещи и первый приехал, значит, возможно, он хотел играть в «Зените» или ему было некомфортно. Или «Спартак» ни у кого не забирал игроков? Комбаровых у «Динамо» забрали, Гильерме хотели под шумок. Ничего против «Спартака» и «Зенита» не имею, но не надо в одну сторону смотреть. Для российского футбола «Зенит» не делает ничего плохого. Да, тратит, но выигрывает. «Спартак» тратит не меньше, но не выигрывает», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.



В текущем сезоне Шюррле принял участие в 18 матчах за московский «Спартак» во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 4 результативными передачами.