Б. Игнатьев: я за то, чтобы играть РПЛ по системе «весна-осень»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что нынешний сезон Российской Премьер-Лиги должен быть доигран, а также высказался за возвращение к системе «весна-осень».



«Нужно довести турнир до логического конца и по спортивному принципу распределить все места в турнирной таблице. У нас достаточно времени до конца года. Я за то, чтобы играть РПЛ по системе «весна-осень» и новый сезон начать в марте 2021 года. Это позволит выстроить структуру в нашем футболе наподобие египетской пирамиды, в основе которой лежит деятельность ПФЛ, затем ФНЛ и РПЛ. И будем играть по той схеме, которой придерживались раньше. Мне кажется, преимуществ в этом гораздо больше», — приводят слова Игнатьева «Известия».

Пономарёв: стоит подумать о том, чтобы провести РПЛ в Китае, люди на нашу лигу там пойдут