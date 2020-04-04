Б. Игнатьев: я за то, чтобы играть РПЛ по системе «весна-осень»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что нынешний сезон Российской Премьер-Лиги должен быть доигран, а также высказался за возвращение к системе «весна-осень».
«Нужно довести турнир до логического конца и по спортивному принципу распределить все места в турнирной таблице. У нас достаточно времени до конца года. Я за то, чтобы играть РПЛ по системе «весна-осень» и новый сезон начать в марте 2021 года. Это позволит выстроить структуру в нашем футболе наподобие египетской пирамиды, в основе которой лежит деятельность ПФЛ, затем ФНЛ и РПЛ. И будем играть по той схеме, которой придерживались раньше. Мне кажется, преимуществ в этом гораздо больше», — приводят слова Игнатьева «Известия».
Пономарёв: стоит подумать о том, чтобы провести РПЛ в Китае, люди на нашу лигу там пойдут
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