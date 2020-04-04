Срна: несостоявшийся переход в «Барселону»? Тогда была война, я не мог бросить «Шахтёр»

Бывший капитан донецкого «Шахтёра» и сборной Хорватии Дарио Срна рассказал, при каких условиях отказался от перехода из украинского клуба в каталонскую «Барселону».
«Принимал решение сердцем. Не мог бросить «Шахтёр». Тогда была война. Не хотел, чтобы люди подумали, что уезжаю из клуба, потому что мы не в Донецке. Чувствовал, что это важный момент нашей жизни — жизни «Шахтёра» и Донбасса. Знаю, насколько меня уважали и любили в Донецке и насколько я любил. Просто не мог позволить себе обидеть или разочаровать людей. Не жалею, что не ушёл в «Барселону». Остался в «Шахтёре», потому что сердце приняло такое решение, вот и всё», — цитирует хорвата официальный сайт донецкого клуба.
Дарио выступал за «Шахтёр» на протяжении 15 лет (2003–2018). Последний год карьеры провёл в «Кальяри», после чего вернулся в «Шахтёр» на тренерскую работу.
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