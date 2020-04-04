Кака: Месси или Роналду? Я играл с Криштиану, но выберу Месси. Он гений, настоящий талант

Бывший футболист «Милана», «Реала» и сборной Бразилии Кака высказался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месcи и форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Играл с Криштиану, и он действительно потрясающий футболист, но выберу Месси. Он гений, настоящий талант. То, как он играет, невероятно.



Роналду — это машина. Он не просто силён и быстр. У него крепкий менталитет. Он всегда хочет побеждать и играть, быть лучшим. Это восхищает. В истории спорта Месси и Роналду занимают места в пятёрке лучших. Нам очень повезло, что можем видеть их игру», — приводит слова Goal.com.

Напомним, Кака и Роналду вместе выступали в составе мадридского «Реала» с 2009 по 2013 год. Бразилец завершил профессиональную карьеру в 2017 году.