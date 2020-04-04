Футбол сегодня: в чемпионате Беларуси продолжается 3-й тур

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 4 апреля, состоятся несколько матчей.
Главные встречи игрового дня пройдут в Беларуси, где продолжается 3-й тур чемпионата. В 15:30 мск начнётся матч «Шахтёр» (Солигорск) – «Неман». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Вторая встреча, в которой сойдутся БАТЭ и «Рух», пройдёт в Борисове, начало – в 17:30 мск. На «Чемпионате» также пройдёт текстовая онлайн-трансляция. Третий матч дня, «Динамо» (Брест) — «Славия» (Мозырь), пройдёт в Бресте. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Сегодня пройдёт матч за Суперкубок Таджикистана, встретятся «Истиклол» и «Худжанд». Матч состоится на Центральном республиканском стадионе в Душанбе. Начало — в 15:00 мск.
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