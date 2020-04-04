В «Манчестер Юнайтед» не уверены в целесообразности покупки Кейна

Руководство «Манчестер Юнайтед» не станет предпринимать серьёзных попыток приобрести лидера «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна грядущим летом. Об этом сообщает Machester Evening Standart.



Сообщается, что футболист допускает уход из нынешнего клуба, однако не каждый может осилить его трансферную стоимость. Не готов переплачивать и «МЮ», ранее являвшийся одним из главных кандидатов на Гарри.



Вместо подписания Кейна в Манчестере рассчитывают сконцентрироваться на переговорах по приобретению игрока дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо и капитана «Астон Виллы» Джека Гриллиша.



В этом сезоне 26-летний Кейн провёл 25 матчей за «Тоттенхэм», в которых забил 17 мячей и отдал две результативные передачи.

Фердинанд посоветовал «Манчестер Юнайтед» потратить больше £ 200 млн на Кейна и Санчо