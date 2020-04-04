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Президент FIGC: «Ювентус» был бы недоволен решением о досрочном присуждении скудетто

Президент FIGC: «Ювентус» был бы недоволен решением о досрочном присуждении скудетто
Футбол / Италия 0

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина высказался о возобновлении сезона Серии А. Ранее турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Главное сейчас — доиграть сезон. Идея состоит в том, чтобы возобновить сезон 20 мая или в начале июня и играть до конца июля. Были разговоры даже об августе и сентябре. Я ясно дал понять, что не хотел бы рисковать следующим сезоном, дабы спасти этот.

Думаю, отменить сезон было бы довольно сложно. Это стало бы серьёзной несправедливостью, которая привела бы к правовому кризису во время сложной эпидемиологической ситуации. Мы могли бы только присудить кому-то скудетто, да и „Ювентус“, полагаю, не был бы доволен подобным решением», — приводит слова Гравины ESPN.

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