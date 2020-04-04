Президент FIGC: «Ювентус» был бы недоволен решением о досрочном присуждении скудетто
Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина высказался о возобновлении сезона Серии А. Ранее турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
«Главное сейчас — доиграть сезон. Идея состоит в том, чтобы возобновить сезон 20 мая или в начале июня и играть до конца июля. Были разговоры даже об августе и сентябре. Я ясно дал понять, что не хотел бы рисковать следующим сезоном, дабы спасти этот.
Думаю, отменить сезон было бы довольно сложно. Это стало бы серьёзной несправедливостью, которая привела бы к правовому кризису во время сложной эпидемиологической ситуации. Мы могли бы только присудить кому-то скудетто, да и „Ювентус“, полагаю, не был бы доволен подобным решением», — приводит слова Гравины ESPN.
Дибала рассказал, как «Ювентус» помогал ему в лечении коронавируса
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