Штоффельсхаус: претензии «Локомотива» к Геркусу по премиальным — это стыдоба

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус высказался об иске «железнодорожников» против бывшего генерального директора московского клуба Ильи Геркуса.



«Когда я впервые услышал об этом, то не поверил своим ушам. Это стыдоба, другого слова не подберу. Если возьмёте любое моё интервью, то не увидите ни одного недоброго слова по отношению к предыдущим руководителям. Это правила приличия. Я помню «Локомотив» на десятом месте. И когда пришёл, то сразу сказал: пусть зарплата будет относительно маленькой, но если сработаю хорошо, клуб будет добиваться титулов — брать Кубок страны, выигрывать золото, то тогда претендую на хорошие премии. Знаю немало людей в футболе, которые хотят получать серьёзные деньги независимо от качества своей работы. Я же считаю, что именно за результат и стоит платить. Сработали все вместе плохо — не получаете, добиваетесь громких побед — заслужили.



Победа «Локомотива» в чемпионате принесла клубу более € 20 млн от участия в Лиге чемпионов. Я как-то к ней причастен? На мой взгляд, да. Поэтому имею право на маленькую часть от заработанного. Как и футболисты, и тренерский штаб, и все-все-все. Точно также я просил какие-то премиальные включить в контракт за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, четвертьфинал, полуфинал, финал, за победу в этом турнире. Это совершенно нормальная практика во всей Европе. И я не думаю, что сейчас в «Локомотиве» нет премий.



Я назвал свои условия ещё до первого приезда в Москву, мой договор обсуждался на совете директоров, это не какой-то наш с Геркусом междусобойчик задним числом. Как докладывалось на заседаниях и о каких-то мероприятиях по привлечению болельщиков. Я слышал это на совете директоров своими ушами. Хотя плоды работы мы видели по увеличению посещаемости стадиона. От пустых трибун «Локомотив» пришёл к совершенно другой атмосфере и заполняемости. И когда руководитель впервые за четырнадцать лет приводит клуб к чемпионству, столько делает для имиджа, а потом ему предъявляют претензии, что не стоило рисовать граффити на площади перед ареной… Это несерьёзно. Могу только покачать головой.



Я видел больших начальников в раздевалке, когда команда праздновала чемпионство. Это они наверняка помнят. А обсуждение финансовых вопросов, судя по всему, забыли. Поэтому меня эта история потрясла до глубины души», — приводит слова Штоффельсхауса «Спорт-экспресс».

Геркус объяснил премию в 25 млн рублей Эрику Штоффельсхаусу