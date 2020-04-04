Сутормин — о чемпионате Беларуси: первый раз включил и подумал: «Блин, что это?»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал тот факт, что чемпионат Беларуси по футболу остаётся последним национальным первенством Европы, не прерванным из-за пандемии коронавируса.



«Бывает… Первый раз включил, подумал: «Блин, что это?». Так вот бывает: сначала сидишь и думаешь, что футбола слишком много, даже перебор, а сейчас тоскуешь не только по большим матчам, но и по играм вообще.



Прямо так откровенно ни за кого не болею, просто есть знакомые, за которыми следишь. Данила Чалов из «Витебска». Андрей Васильев в «Немане», он из Питера. Футбольный мир тесен, со многими российскими игроками я пересекался в первой лиге в том числе. Просто кого-то лично знаешь, чьи-то фамилии просто знакомы.



Мы играли на сборах и с «Ислочью», и с минским «Динамо». Это хорошие боевые команды. Пытаются достигнуть результата с помощью разных качеств, в том числе играя от обороны. Понятно, что мастеровитых игроков там не так много, как в чемпионате России, — есть команды похуже, есть получше. По крайней мере на сборах нам дали бой, и «Зенит» не выиграл ни у «Ислочи», ни у «Динамо». Да, это сборы, но сам факт», — цитирует Сутормина «Спорт день за днём».

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