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Кто из ЦСКА мог бы стать блогером, стенд-апером, политиком? Фернандес прошёл блиц-опрос

Кто из ЦСКА мог бы стать блогером, стенд-апером, политиком? Фернандес прошёл блиц-опрос
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Марио Фернандес принял участие в блиц-опросе на официальном канале клуба в YouTube.

— Самый улыбчивый?

— Я точно один из них. Ещё Дзагоев — он очень много улыбается

— Кто больше всех ненавидит зиму?

— Сложный вопрос. Обычно это бразильцы, латиноамериканцы. Но сейчас я в команде один такой остался, а мне русская зима нравится. Может, Гогуа?

— Самый вспыльчивый?

— Дзагоев

— Самый ленивый?

— Ну я не буду сдавать людей

— С кем проще взаимодействовать на поле?

— Влашич

— Второй трудоголик после тебя?

— Все много работают, особенно вратари. Акинфеев первым приезжает на тренировку.

— Главный ЗОЖник?

— Самый-самый был Такума — никто не был ближе к линии ЗОЖ. Он настолько чётко всё делает в этом отношении — настоящий педант. Думаю, он даже приносил из дома контейнер с едой. Настоящий профессионал.

— Кто из легионеров лучше всего знает русский?

— Бистрович — ему проще, ведь его язык поход на русский

— Самый аккуратный водитель?

— Сейчас у многих водители, поэтому они ездят спокойно

— Самый пунктуальный?

— Акинфеев. Он всегда приезжает раньше назначенного времени. Я тоже так стараюсь делать.

— Кто мог бы стать политиком?

— Политики хорошо говорят… Опять таки Акинфеев

— Кто мог бы стать стенд-апером?

— Набабкин

— Кто мог бы стать блогером?

— Магнуссон

— Кто мог бы стать актёром?

— Сигурдссон

— Кто мог бы стать тренером?

— Я точно не смог бы. Кто у нас лидер? Только кроме Акинфеева. Почти все — молодые ребята

— Кто мог бы стать комментатором?

— Дзагоев. Я? Нет, когда я закончу карьеру, я не хочу связываться с футболом

— Кто чаще всего ходит на массаж?

— Дзагоев. Как ни зайду в массажку, он всегда там лежит

— У кого на выездах чаще всего берут автограф?

— Акинфеев

— Кто ненавидит командные прогулки перед игрой?

— Честно говоря, я. Остался бы в кровати, но установки тренера нужно уважать

— Кто всегда пойдёт в стык до конца?

— Набабкин

— Кого ты больше всего уважаешь в команде?

— Абсолютно всех

— Мистер неожиданное решение в атаке?

— Ахмедов

— Кто лучше всего получается на фото?

— Гогуа.

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