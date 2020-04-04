Кто из ЦСКА мог бы стать блогером, стенд-апером, политиком? Фернандес прошёл блиц-опрос

Защитник ЦСКА Марио Фернандес принял участие в блиц-опросе на официальном канале клуба в YouTube.



— Самый улыбчивый?



— Я точно один из них. Ещё Дзагоев — он очень много улыбается



— Кто больше всех ненавидит зиму?



— Сложный вопрос. Обычно это бразильцы, латиноамериканцы. Но сейчас я в команде один такой остался, а мне русская зима нравится. Может, Гогуа?



— Самый вспыльчивый?



— Дзагоев



— Самый ленивый?



— Ну я не буду сдавать людей



— С кем проще взаимодействовать на поле?



— Влашич



— Второй трудоголик после тебя?



— Все много работают, особенно вратари. Акинфеев первым приезжает на тренировку.



— Главный ЗОЖник?



— Самый-самый был Такума — никто не был ближе к линии ЗОЖ. Он настолько чётко всё делает в этом отношении — настоящий педант. Думаю, он даже приносил из дома контейнер с едой. Настоящий профессионал.



— Кто из легионеров лучше всего знает русский?



— Бистрович — ему проще, ведь его язык поход на русский



— Самый аккуратный водитель?



— Сейчас у многих водители, поэтому они ездят спокойно



— Самый пунктуальный?



— Акинфеев. Он всегда приезжает раньше назначенного времени. Я тоже так стараюсь делать.



— Кто мог бы стать политиком?



— Политики хорошо говорят… Опять таки Акинфеев



— Кто мог бы стать стенд-апером?



— Набабкин



— Кто мог бы стать блогером?



— Магнуссон



— Кто мог бы стать актёром?



— Сигурдссон



— Кто мог бы стать тренером?



— Я точно не смог бы. Кто у нас лидер? Только кроме Акинфеева. Почти все — молодые ребята



— Кто мог бы стать комментатором?



— Дзагоев. Я? Нет, когда я закончу карьеру, я не хочу связываться с футболом



— Кто чаще всего ходит на массаж?



— Дзагоев. Как ни зайду в массажку, он всегда там лежит



— У кого на выездах чаще всего берут автограф?



— Акинфеев



— Кто ненавидит командные прогулки перед игрой?



— Честно говоря, я. Остался бы в кровати, но установки тренера нужно уважать



— Кто всегда пойдёт в стык до конца?



— Набабкин



— Кого ты больше всего уважаешь в команде?



— Абсолютно всех



— Мистер неожиданное решение в атаке?



— Ахмедов

— Кто лучше всего получается на фото?

— Гогуа.