Кто из ЦСКА мог бы стать блогером, стенд-апером, политиком? Фернандес прошёл блиц-опрос

Защитник ЦСКА Марио Фернандес принял участие в блиц-опросе на официальном канале клуба в YouTube.
— Самый улыбчивый?
— Я точно один из них. Ещё Дзагоев — он очень много улыбается
— Кто больше всех ненавидит зиму?
— Сложный вопрос. Обычно это бразильцы, латиноамериканцы. Но сейчас я в команде один такой остался, а мне русская зима нравится. Может, Гогуа?
— Самый вспыльчивый?
— Дзагоев
— Самый ленивый?
— Ну я не буду сдавать людей
— С кем проще взаимодействовать на поле?
— Влашич
— Второй трудоголик после тебя?
— Все много работают, особенно вратари. Акинфеев первым приезжает на тренировку.
— Главный ЗОЖник?
— Самый-самый был Такума — никто не был ближе к линии ЗОЖ. Он настолько чётко всё делает в этом отношении — настоящий педант. Думаю, он даже приносил из дома контейнер с едой. Настоящий профессионал.
— Кто из легионеров лучше всего знает русский?
— Бистрович — ему проще, ведь его язык поход на русский
— Самый аккуратный водитель?
— Сейчас у многих водители, поэтому они ездят спокойно
— Самый пунктуальный?
— Акинфеев. Он всегда приезжает раньше назначенного времени. Я тоже так стараюсь делать.
— Кто мог бы стать политиком?
— Политики хорошо говорят… Опять таки Акинфеев
— Кто мог бы стать стенд-апером?
— Набабкин
— Кто мог бы стать блогером?
— Магнуссон
— Кто мог бы стать актёром?
— Сигурдссон
— Кто мог бы стать тренером?
— Я точно не смог бы. Кто у нас лидер? Только кроме Акинфеева. Почти все — молодые ребята
— Кто мог бы стать комментатором?
— Дзагоев. Я? Нет, когда я закончу карьеру, я не хочу связываться с футболом
— Кто чаще всего ходит на массаж?
— Дзагоев. Как ни зайду в массажку, он всегда там лежит
— У кого на выездах чаще всего берут автограф?
— Акинфеев
— Кто ненавидит командные прогулки перед игрой?
— Честно говоря, я. Остался бы в кровати, но установки тренера нужно уважать
— Кто всегда пойдёт в стык до конца?
— Набабкин
— Кого ты больше всего уважаешь в команде?
— Абсолютно всех
— Мистер неожиданное решение в атаке?
— Ахмедов
— Кто лучше всего получается на фото?
— Гогуа.
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