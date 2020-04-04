Голкипер «Норвича»: игроки живут в пузыре. Может, этот кризис поможет вспомнить, что важно
Голландский вратарь «Норвич Сити» Тим Крул рассказал, как проводит время на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса.
«Футболисты живут в пузыре. Возможно, этот кризис поможет нам вспомнить, что действительно важно. Это семья, твоё здоровье и здоровье людей вокруг. В такие времена это важность особенно ясно ощущается.
Надеюсь, нам дадут немного времени перед возобновлением сезона. Оно необходимо. Нельзя просто прийти и сказать: „На следующей неделе вы играете с “Арсеналом». Это так не работает.
Моей дочери 6 лет, и она сейчас на домашнем обучении. Здорово принимать участие в её жизни, потому что я постоянно нахожусь в разъездах. Мне очень нравится проводить с ней время", — приводит слова Крула The Telegraph.
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