Сагитов: с Шароновым были недопонимания. То ли это личная неприязнь, то ли подход к работе

Нападающий «Рубина» Артур Сагитов рассказал о сложностях в коммуникации с бывшим тренером казанского клуба Романом Шароновым. В настоящее время 20-летний футболист выступает на правах аренды за «Нижний Новгород».
«Мягко говоря, всегда были недопонимания. На сборах летом я забил два гола «Мордовии», но он всё равно был недоволен. Тогда понимал, что уйду в аренду. Я уж не знаю, была ли это личная неприязнь ко мне или такой подход в работе. Не раз за всё время работы с ним были разговоры, но мы никогда не приходили к какой-то конкретике, хотя вместе работали с 2016 года.
Всегда играл в основе, забивал, но потом узнал, что ухожу. Ко мне подошел человек и передал, что, возможно, предстоит уйти. Потом была ещё попытка поговорить с Шароновым, но конкретику не услышал. В итоге отправился в «Нижний Новгород».
Слуцкий мне не звонил, но я знаю, что он в курсе моего существования, мы подписаны в «инстаграме» друг на друга. Думаю, мы ещё пообщаемся. Приятно было, что позвонил Олег Яровинский. Он тоже мне сказал, что тренерский штаб следит за мной, поинтересовался, всё ли у меня хорошо в «Нижнем Новгороде». Разговор получился позитивным. Я в большом ожидании от предстоящей работы с тренерским штабом Слуцкого. Надеюсь, мне предоставят такой шанс», — цитирует Сагитова «БИЗНЕС Online».
- 4 апреля 2020
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