Хави пожертвовал € 1 млн на борьбу с коронавирусом
Бывший футболист «Барселоны» Хави, возглавляющий катарский клуб «Аль-Садд», и его супруга Нурия Кунилера пожертвовали € 1 млн на борьбу с коронавирусом, сообщает Marca.
По информации источника, средства были переведены больнице в Барселоне. Сообщается, что деньги будут использованы не только для покупки необходимых медикаментов и оборудования, но я для проведения исследований.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 58 тыс. человек. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были приостановлены футбольные чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси.
Месси выделил € 1 млн на борьбу с коронавирусом
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