Полузащитник «Интера» Кандрева потренировался со своей девушкой. Её техника впечатляет

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева разместил в «Инстаграме» видео, на котором проводит своеобразную техническую тренировку со своей девушкой. Футболист находится на карантине. Пара ловко чеканит мяч, не позволяя ему опуститься на пол. Подписчиков, кажется, больше впечатлил уровень подготовки девушки, а не самого футболиста.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, 11 марта стало известно о приостановлении Серии А из-за распространения коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице соревнований уверенно лидировал «Ювентус». Клуб Кандревы располагался на третьем месте.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным вирусом заразилось почти 1,2 млн человек, скончалось — более 55 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.
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