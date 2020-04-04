Медведев: переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров «Зенита» идут конструктивно
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе переговоров с футболистами и тренерами петербургской команды о снижении зарплат в связи приостановкой сезона Российской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса.
«Что касается переговоров с игроками и тренерским штабом о сокращении зарплат, то они идут конструктивно. Надеюсь, что в ближайшее время мы их завершим», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 58 тыс. человек. В России зарегистрировано уже более 4731 заболевших.
Гендиректор «Зенита»: середина июля — крайний срок начала полноценного доигрыша РПЛ
Читайте также
- 4 апреля 2020
-
17:25
-
17:12
-
16:57
-
16:46
-
16:45
-
16:21
-
16:20
-
15:55
-
15:54
-
15:40
-
15:24
-
15:10
-
14:45
-
14:37
-
14:07
-
13:49
-
13:47
-
13:24
-
13:11
-
13:00
-
12:52
-
12:32
-
12:10
-
12:06
-
11:58
-
11:45
-
11:12
-
10:51
-
10:46
-
10:35
-
10:28
-
10:09
-
10:08
-
09:53
-
09:50
Партнерский контент