Медведев: переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров «Зенита» идут конструктивно

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе переговоров с футболистами и тренерами петербургской команды о снижении зарплат в связи приостановкой сезона Российской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса.



«Что касается переговоров с игроками и тренерским штабом о сокращении зарплат, то они идут конструктивно. Надеюсь, что в ближайшее время мы их завершим», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 58 тыс. человек. В России зарегистрировано уже более 4731 заболевших.

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