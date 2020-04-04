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Медведев: переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров «Зенита» идут конструктивно

Медведев: переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров «Зенита» идут конструктивно
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе переговоров с футболистами и тренерами петербургской команды о снижении зарплат в связи приостановкой сезона Российской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса.

«Что касается переговоров с игроками и тренерским штабом о сокращении зарплат, то они идут конструктивно. Надеюсь, что в ближайшее время мы их завершим», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 58 тыс. человек. В России зарегистрировано уже более 4731 заболевших.

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