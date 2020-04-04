«Реал» продлил контракт с Хакими
Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, который выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, подписал новое соглашение со «сливочными». Как сообщает Marca, обновлённый контракт марокканца рассчитан на три года.
Хакими перешёл в «Боруссию» летом 2018 года на правах аренды. Соглашение рассчитано на два года и не предусматривает права выкупа. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «шмелей» 25 матчей, стал автором 3 забитых мячей и отметился 10 результативными передачами, а также получил 3 жёлтые карточки. Предыдущий контракт футболиста с мадридским «Реалом» действовал до лета 2021 года.
Ранее Хакими принял участие в новом пранк-челлендже, который принял от испанца Маркоса Льоренте.
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