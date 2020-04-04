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«Реал» продлил контракт с Хакими

«Реал» продлил контракт с Хакими
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, который выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, подписал новое соглашение со «сливочными». Как сообщает Marca, обновлённый контракт марокканца рассчитан на три года.

Хакими перешёл в «Боруссию» летом 2018 года на правах аренды. Соглашение рассчитано на два года и не предусматривает права выкупа. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «шмелей» 25 матчей, стал автором 3 забитых мячей и отметился 10 результативными передачами, а также получил 3 жёлтые карточки. Предыдущий контракт футболиста с мадридским «Реалом» действовал до лета 2021 года.

Ранее Хакими принял участие в новом пранк-челлендже, который принял от испанца Маркоса Льоренте.

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