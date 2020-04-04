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Жиров — о москвичах на шашлыках: это неправильно, но, возможно, они что-то не так поняли

Жиров — о москвичах на шашлыках: это неправильно, но, возможно, они что-то не так поняли
Футбол / Германия 0

Российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров поделился мнением о нарушении режима самоизоляции москвичами во время пандемии коронавируса.

«Я общаюсь с друзьями из Москвы, с девушкой на связи. Знаю, что в Москве ужесточили контроль. Но, возможно, из-за того, что люди во время нерабочей недели пошли на шашлыки. Это не совсем правильно. Возможно, люди что-то не так поняли. Я не знаю, насколько этот вирус опасен. Но если просят соблюдать меры безопасности, наверное, надо это делать», — сказал Жиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 58 тыс. человек. В России зарегистрировано уже более 4731 заболевших.

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