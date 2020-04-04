Тарханов: чемпионат Беларуси — это кошмар какой-то

Бывший главный тренер ЦСКА, «Урала» и ряда российских клубов, а ныне вице-президент «Пюника» Александр Тарханов рассказал, как проходит его самоизоляция. Также специалист оценил уровень чемпионата Беларуси — единственного национального первенства Европы, в котором продолжают проводить матчи.
«Самоизоляция проходит хорошо, сижу у себя дома за городом и иногда прогуливаюсь по посёлку. Поднял весь архив, который собирал долгие годы. Читаю, изучаю. Сейчас вот читаю книгу Свена-Йорана Эрикссона, а также смотрю чемпионат Беларуси. Очень слабо, конечно, кошмар какой-то. Техническое оснащение очень слабое, но борются, бегают, желание огромное, но в целом очень слабо.
У нас в России не так много заболевших, а сейчас ещё всё пойдёт на спад и можно будет продолжить чемпионат. Может, будет лучше начать играть сначала без зрителей. Нужно следить за ситуацией», — заявил Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 4 апреля 2020
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