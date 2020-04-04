Колосков — о коронавирусе в России: у нас всё стабильно, к сожалению

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о пандемии коронавируса.

«Я не совсем сижу дома, у меня есть возможность погулять, потому что нахожусь на даче. Переношу достаточно легко такое времяпрепровождение. Появилось достаточно много времени, чтобы посмотреть что-то, почитать, посмотреть новости. Так что это никак меня не напрягает.



Боюсь ли вируса? Никто к этому не может относится наплевательски. Страха нет, есть скорее осторожность. Мы — привыкшие к дисциплине люди, поэтому чётко выполняем все рекомендации.



Дай бог, чтобы 30 апреля было заключительной датой на ограничения по соревнованиям. Затем команды должны потратить две-три недели на подготовку и доиграть чемпионат. Я с оптимизмом отношусь к ситуации у нас в стране и убеждён, что чемпионат мы завершим как положено.



Как оцениваю ситуацию на данный момент? Я человек, который привык к цифрам. Где-то количество заражённых минимальное, где-то наоборот зашкаливает. Да и тенденции в регионах разные. У нас пока всё стабильно, к сожалению. Каждый день прирост заражённых примерно одинаковый. Сейчас прекратили все полёты. Это, конечно, плохо, но это снизит риск заболевания. Ситуация под контролем», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.