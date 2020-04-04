Роналду постригся дома. В роли парикмахера выступила его девушка Джорджина

Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду постригся дома. Парикмахером была его девушка Джорджина.

Роналду также в очередной раз призвал людей не покидать свои дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Оставайтесь дома и будьте стильными», — написал Криштиану на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.

Напомним, ранее новую причёску представил бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм.