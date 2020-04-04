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Выздоровевший Гарай станцевал с женой во время уборки

Выздоровевший Гарай станцевал с женой во время уборки
Футбол / Испания 0

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай вместе с супругой Тамарой Горро станцевал во время уборки квартиры.

Горро опубликовала видео танца на своей странице в «Инстаграме». В ролике пара танцует в масках. У Гарая в руках при этом щётка, у Горро — чистящее средство.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Гарай сообщил, что его изоляция от семьи, связанная с заражением коронавирусом, завершилась. Инфекцию у аргентинца выявили 15 марта. Гарай также восстанавливается после травмы колена.

Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», в составе которого выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступал также за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».

Гарай объявил об окончании изоляции после заражения коронавирусом
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