Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Капелло: не могу выбросить из головы незасчитанный гол Лэмпарда на ЧМ-2010

Капелло: не могу выбросить из головы незасчитанный гол Лэмпарда на ЧМ-2010
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло признался, что до сих пор вспоминает не засчитанный судьёй гол полузащитника Фрэнка Лэмпарда в матче чемпионата мира 2010 года Англия — Германия (1:4).

«По-прежнему не могу выбросить из головы гол Лэмпарда. Он всё ещё там. Мне бы хотелось посмотреть на второй тайм матча с немцами, если бы этот гол засчитали. Мы попадали в перекладину, имели шансы, однако они забили третий, а затем и четвёртый мяч. Наша команда росла, становилась лучше, а потом случился этот эпизод. Мы работали на протяжении двух лет и из-за чьей-то ошибки поехали домой», — цитирует Капелло Sky Sports.

В матче 1/8 финала чемпионата мира между Германией и Англией при счёте 2:1 в пользу немцев главный арбитр матча Хорхе Ларрионда не засчитал чистый гол английской команды. Лэмпард увидел вышедшего из ворота голкипера бундестим Мануэля Нойера и перекинул его, мяч попал в перекладину и чётко приземлился за линией ворот. Англия в итоге потерпела поражение со счётом 1:4.

Когда в футболе не было системы GoalControl
Система Goal Control облегчила работу судьи матча Франция — Гондурас. Вспоминаем голы-фантомы, случившиеся до введения видеотехнологий.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020