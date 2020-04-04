Капелло: не могу выбросить из головы незасчитанный гол Лэмпарда на ЧМ-2010

Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло признался, что до сих пор вспоминает не засчитанный судьёй гол полузащитника Фрэнка Лэмпарда в матче чемпионата мира 2010 года Англия — Германия (1:4).
«По-прежнему не могу выбросить из головы гол Лэмпарда. Он всё ещё там. Мне бы хотелось посмотреть на второй тайм матча с немцами, если бы этот гол засчитали. Мы попадали в перекладину, имели шансы, однако они забили третий, а затем и четвёртый мяч. Наша команда росла, становилась лучше, а потом случился этот эпизод. Мы работали на протяжении двух лет и из-за чьей-то ошибки поехали домой», — цитирует Капелло Sky Sports.
В матче 1/8 финала чемпионата мира между Германией и Англией при счёте 2:1 в пользу немцев главный арбитр матча Хорхе Ларрионда не засчитал чистый гол английской команды. Лэмпард увидел вышедшего из ворота голкипера бундестим Мануэля Нойера и перекинул его, мяч попал в перекладину и чётко приземлился за линией ворот. Англия в итоге потерпела поражение со счётом 1:4.
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