«Челси» начал переговоры с Коутиньо

Руководство лондонского «Челси» начало переговоры с полузащитником каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Бразилец в настоящее время выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», но после нынешнего сезона, скорее всего, вернётся в испанский клуб, сообщает Sport.es.

В услугах Коутиньо заинтересованы также «Манчестер Юнайтед» и два клуба из столицы Англии — «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал». Трансферная стоимость 27-летнего футболиста оценивается в € 70 млн.

В нынешнем сезоне Филиппе забил 8 мячей и отдал 6 голевых пасов в 22 матчах немецкой Бундеслиги. Ещё 1 гол и 2 результативные передачи хавбек записал в свой актив в 7 встречах Лиги чемпионов.

Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.