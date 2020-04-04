«Челси» начал переговоры с Коутиньо
Руководство лондонского «Челси» начало переговоры с полузащитником каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Бразилец в настоящее время выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», но после нынешнего сезона, скорее всего, вернётся в испанский клуб, сообщает Sport.es.
В услугах Коутиньо заинтересованы также «Манчестер Юнайтед» и два клуба из столицы Англии — «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал». Трансферная стоимость 27-летнего футболиста оценивается в € 70 млн.
В нынешнем сезоне Филиппе забил 8 мячей и отдал 6 голевых пасов в 22 матчах немецкой Бундеслиги. Ещё 1 гол и 2 результативные передачи хавбек записал в свой актив в 7 встречах Лиги чемпионов.
Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Коутиньо не хочет переходить в «ПСЖ» и возвращаться в «Интер»
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