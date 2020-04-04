«Как тебе это волшебство?» Кокорин и Кержаков пошутили о чемпионате Беларуси

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в прямом эфире в «Инстаграме» с экс-форвардом «Зенита» и сборной России Александром Кержаковым сообщил, что смотрел чемпионат Беларуси.

«Смотришь чемпионат Беларуси? Как тебе это волшебство?» — спросил Кержаков. «Да, вчера смотрел», — ответил Кокорин. «Примерялся?» — пошутил экс-форвард «Зенита». «Смотрел, на какие позиции, в каком клубе могу пригодиться», — парировал игрок «Сочи».

«Ну и чего, либеро там у всех сильные или нет?» — сказал Кержаков. «Я по инсайдам больше. Они по таким тактикам, как мы, не играют. Там проще всё», — ответил Кокорин. «Ты можешь и стоппера исполнить хорошего. Если ещё пару месяцев в самоизоляции посидишь, будешь заказывать из «Мака» что-нибудь», — пошутил бывший нападающий «Зенита».