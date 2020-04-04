Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» отправил часть работников в отпуск с сохранением зарплаты

«Ливерпуль» отправил часть работников в отпуск с сохранением зарплаты
Футбол / Англия 0

Руководство «Ливерпуля» приняло решение отправить в отпуск часть работников клуба из-за приостановки сезона, вызванной пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба красных на официальном сайте.

В заявлении «Ливерпуля» говорится, что клуб продолжит выплачивать зарплату сотрудникам в полном объёме, чтобы никто из них не оказался в сложном финансовом положении.

По информации The Telegraph, мерсисайдцы будут покрывать лишь 20% выплат. Остальные 80% возьмёт на себя британское правительство.

Напомним, ранее руководство английской Премьер-лиги заявило, что матчи нынешнего сезона не будут возобновлены в начале мая. Решение о рестарте кампании будет принято, только когда разрешится ситуация с коронавирусом. При этом АПЛ будет согласовывать решение с властями и медиками.

Автор дубля в ворота «Ливерпуля» Льоренте назвал своего пса Энфилдом. Фото
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020