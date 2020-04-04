«В них весь Шава может поместиться». Кокорин рассказал про кроссовки за $ 30 тыс.

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в прямом эфире в «Инстаграме» с экс-форвардом «Зенита» и сборной России Александром Кержаковым рассказал про кроссовки за $ 30 тыс.



«Ты расскажи, где эти кроссовки. Потому что Аршавин мне до 12 ночи звонил и писал: «Кроссовки. Спроси про кроссовки», — сказал Кержаков.

Кокорин показал подаренные кроссовки. Они стоят от 1,2 до 2,8 млн рублей

«Ну, это старая история, я их купил лет пять назад. Я их купил, когда доллар ещё был нормальным, по 30 рублей. Купил их, не знаю, тысяч за 200 рублей, в итоге они сейчас стоят $ 30 тыс. Я просто не хотел шутить, но они на самом деле высокие, туда Шава весь может поместиться. Вторым накрыться как раз? Да. Они же светятся, он там будет как на дискотеке», — ответил Кокорин.

Ранее Кокорин на своей странице в «Инстаграме» показал подарки, полученные на день рождения. 19 марта форварду исполнилось 29 лет. С днём рождёния российского нападающего поздравил и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.