Клубы АПЛ могут потерять больше £ 1 млрд из-за коронавируса

Футболистам английской Премьер-лиги сообщили, что финансовые потери, вызванные приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса, могут составить £ 1,14 млрд (€ 1,3 млрд), информирует The Telegraph.

В настоящее время клубы АПЛ ведут переговоры с игроками о сокращении зарплаты на 30%.

Если нынешняя кампания не будет возобновлена, Премьер-лига не получит £ 762 млн (€ 865 млн) из-за отсутствия трансляций. £ 200 млн (€ 227 млн) составят потери от продажи билетов и других видов заработка на стадионах в дни матчей. Ещё £ 175 млн (€ 199 млн) английские команды потеряют на спонсорских контрактах.

На момент приостановки сезона большинство клубов АПЛ провели по 29 матчей. Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», который опережает ближайшего преследователя на 25 очков.