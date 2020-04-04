Кержаков: Дзюба не осёл, он Ослик Иа. Потому что Кокора – Пятачок, а я – Винни

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в прямом эфире в «Инстаграме» с экс-форвардом «Зенита» и сборной России Александром Кержаковым обсудил форварда петербургского клуба Артёма Дзюбу.

«Мне не верят. Подтверди: если человек за льва себя выдаёт, кем он является?» — спросил Кержаков. «Ослом», — ответил Кокорин. «Когда я «льву» ставлю эмодзи ослика, меня спрашивают, почему ослик?» — продолжил Кержаков. «У нас-то есть подтверждение. Потому что всегда, когда он говорил, что это неправда, мы на «цу-е-фа» скидывались и выясняли, кто им будет. И в основном всегда он оставался. Это судьба такая», — ответил форвард «Сочи».

«Если кто не понял, Артём Дзюба – это лев для вас. Мы все знаем, что это Ослик Иа, который пытался хотя бы перевести себя на Тигру, но у него никогда это не получалось. Может, он сам с собой скидывался на «цу-е-фа» и говорил «Я Тигра, я Тигра». Поэтому, ребят, если кто-то видит эмодзи ослика, это так и есть», — пошутил Кержаков. «Когда он ставит льва, присылайте ему осла», — поддержал Кокорин. «И он не будет обижаться. Он не осёл, он Ослик Иа. Потому что Кокора – это Пятачок, я – Винни. Есть ведущий, есть человек, который всё время рядом, а есть просто ослик», — заключил Кержаков.