Сборную Ирландии возглавил тренер «молодёжки» Кенни

Главным тренером сборной Ирландии назначен Стивен Кенни, ранее занимавший должность главного тренера молодежной сборной страны, сообщает Sky Sports.
Кенни сменил Мика Маккарти, чей контракт действовал до конца июля. Маккарти работал с национальной командой с 2018 года.
48-летний Кенни начал тренерскую карьеру в 1998 году, возглавив ирландский «Лонгфорд Таун». Специалист занимал пост главного тренера также в «Богемианс», «Дерри Сити», «Данфермлин Атлетик», «Шемрок Роверс», «Дандолк». Молодёжную сборную Ирландии он возглавил в 2018 году.
В ноябре стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Сборная Ирландии сыграет со сборной Словакии. Победитель пары встретится с победителем пары Босния и Герцеговина — Северная Ирландия.
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