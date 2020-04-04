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Сборную Ирландии возглавил тренер «молодёжки» Кенни

Сборную Ирландии возглавил тренер «молодёжки» Кенни
Футбол / Евро-2020 0

Главным тренером сборной Ирландии назначен Стивен Кенни, ранее занимавший должность главного тренера молодежной сборной страны, сообщает Sky Sports.

Кенни сменил Мика Маккарти, чей контракт действовал до конца июля. Маккарти работал с национальной командой с 2018 года.

48-летний Кенни начал тренерскую карьеру в 1998 году, возглавив ирландский «Лонгфорд Таун». Специалист занимал пост главного тренера также в «Богемианс», «Дерри Сити», «Данфермлин Атлетик», «Шемрок Роверс», «Дандолк». Молодёжную сборную Ирландии он возглавил в 2018 году.

В ноябре стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Сборная Ирландии сыграет со сборной Словакии. Победитель пары встретится с победителем пары Босния и Герцеговина — Северная Ирландия.

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