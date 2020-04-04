Лунин: хочу бороться за первый номер в «Реале»

Украинский голкипер «Овьедо» Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», заявил, что собирается побороться за место в составе «сливочных».
«Хочу вернуться в «Реал» и бороться за место первого номера. Нужно узнать, что думает тренер и когда закончится вся эта ситуация с коронавирусом. Надеюсь, всё будет хорошо. Конечно, я вижу себя в качестве вратаря «Реала». В противном случае я бы не переходил в этот клуб.
Делаю всё возможное для достижения своей цели. Не знаю, когда это случится, но когда этот момент наступит, это будет лучшее мгновение моей жизни. Конечно, Куртуа — это уровень. Если бы у него не было нужных качеств, он бы не выступал в «Реале». Мне многое в нём нравится, но отмечу его почти двухметровый рост», — цитирует Лунина Goal.
Летом 2019 года Лунин перешёл в «Вальядолид» на правах аренды, но не сумел пробиться в основной состав. Поэтому в январе футболист вернулся в «Реал», а затем был отдан в аренду «Овьедо». В нынешнем сезоне 21-летний голкипер провёл за «Овьедо» пять матчей и пропустил шесть голов.
- 4 апреля 2020
-
21:46
-
21:44
-
21:38
-
21:25
-
21:16
-
21:06
-
20:58
-
20:55
-
20:46
-
20:24
-
20:10
-
19:52
-
19:48
-
19:38
-
19:37
-
19:22
-
19:06
-
18:54
-
18:40
-
18:29
-
18:18
-
18:15
-
17:53
-
17:47
-
17:31
-
17:25
-
17:12
-
16:57
-
16:46
-
16:45
-
16:21
-
16:20
-
15:55
-
15:54
-
15:40