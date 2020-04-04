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Лунин: хочу бороться за первый номер в «Реале»

Лунин: хочу бороться за первый номер в «Реале»
Футбол / Испания 0

Украинский голкипер «Овьедо» Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», заявил, что собирается побороться за место в составе «сливочных».

«Хочу вернуться в «Реал» и бороться за место первого номера. Нужно узнать, что думает тренер и когда закончится вся эта ситуация с коронавирусом. Надеюсь, всё будет хорошо. Конечно, я вижу себя в качестве вратаря «Реала». В противном случае я бы не переходил в этот клуб.

Делаю всё возможное для достижения своей цели. Не знаю, когда это случится, но когда этот момент наступит, это будет лучшее мгновение моей жизни. Конечно, Куртуа — это уровень. Если бы у него не было нужных качеств, он бы не выступал в «Реале». Мне многое в нём нравится, но отмечу его почти двухметровый рост», — цитирует Лунина Goal.

Летом 2019 года Лунин перешёл в «Вальядолид» на правах аренды, но не сумел пробиться в основной состав. Поэтому в январе футболист вернулся в «Реал», а затем был отдан в аренду «Овьедо». В нынешнем сезоне 21-летний голкипер провёл за «Овьедо» пять матчей и пропустил шесть голов.

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