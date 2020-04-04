Парень хотел причёску, как у Роналду. Теперь он выглядит, как Роналдо на ЧМ-2002

Отец юного поклонника лондонского «Челси» жестоко разыграл сына, который попросил сделать ему причёску, как у нападающего туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

Папа не стал выполнять просьбу сына. Вместо этого он сбрил ему практически все волосы, оставив немного спереди. Теперь фанат синих выглядит, как легендарный форвард сборной Бразилии Роналдо на чемпионате мира 2002 года.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, мировое первенство 2002 года проходило в Японии и Южной Корее. Первое место заняли бразильцы, обыграв в финале немцев со счётом 2:0. Оба мяча забил Роналдо.

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