Слуцкий: раньше день был расписан, а сейчас до 10 вечера смотрю Netflix. Непривычно

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в прямом эфире в «Инстаграме» с комментатором Нобелем Арустамяном рассказал, как на его распорядок дня повлиял режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
«Я не жалуюсь, но все мы эгоисты. Мне тяжело, потому что у меня полностью расписан день. Всегда всю жизнь я чётко всё понимал. А сейчас у тебя до 10 вечера просмотр Нетфликса и всего остального. Крайне непривычно. Поэтому я стараюсь составить хоть какое-то расписание, но стало сложнее. Люди из мира спорта всегда живут в строгом расписании, ломать эти устои тяжело, но по сравнению с остальными проблемами в мире, это смешно», — сказал Слуцкий.
Ранее Слуцкий прокомментировал приостановку Российской Премьер-Лиги из-за эпидемии коронавируса. По его словам, текущий сезон РПЛ во многом уже потерян. Пауза в чемпионате России продлится до 31 мая.
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