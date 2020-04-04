Слуцкий: раньше день был расписан, а сейчас до 10 вечера смотрю Netflix. Непривычно

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в прямом эфире в «Инстаграме» с комментатором Нобелем Арустамяном рассказал, как на его распорядок дня повлиял режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Я не жалуюсь, но все мы эгоисты. Мне тяжело, потому что у меня полностью расписан день. Всегда всю жизнь я чётко всё понимал. А сейчас у тебя до 10 вечера просмотр Нетфликса и всего остального. Крайне непривычно. Поэтому я стараюсь составить хоть какое-то расписание, но стало сложнее. Люди из мира спорта всегда живут в строгом расписании, ломать эти устои тяжело, но по сравнению с остальными проблемами в мире, это смешно», — сказал Слуцкий.

Ранее Слуцкий прокомментировал приостановку Российской Премьер-Лиги из-за эпидемии коронавируса. По его словам, текущий сезон РПЛ во многом уже потерян. Пауза в чемпионате России продлится до 31 мая.