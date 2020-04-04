Слуцкий рассказал, как игроки «Рубина» отреагировали на сокращение зарплаты на 50%

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о снижении зарплат в клубе в связи с приостановкой сезона.

«В «Рубине» сократили зарплату на 50%. Мы были абсолютно честны с футболистами и персоналом. Все понимают ситуацию, никаких вопросов не возникало.

Я не до конца в курсе клубного бюджета. На время простоя говорится о снижении зарплаты на 50%. В будущем может что-то измениться, могут быть какие-то выплаты в зависимости от ситуации, когда возобновится чемпионат.

Никто в команде не задал мне по этому поводу ни одного вопроса. Может, внутренняя реакция у кого-то и не была положительной, но мне никто вопросов не задавал. Всё прошло максимально безболезненно», — сказал Слуцкий в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.