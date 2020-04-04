Слуцкий: Рамос знает Смолова, а в «Витессе» вот никого не знают, даже Березуцких

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал беседу форварда «Сельты» Фёдора Смолова с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом.

«Думаю, Смолов мог бы удивиться, что Рамос его знает. Но я был удивлён, что игроки „Челси“, к примеру, знают очень хорошо ЦСКА, знали, что я его тренировал, знают молодых игроков. Поэтому серьезные европейские игроки интересуются, поэтому в знаниях Рамоса нет ничего удивительного. В „Халле“ и „Витессе“ вот никого не знают, даже братьев Березуцких», — сказал Слуцкий во время прямого эфира в «Инстаграме» с комментатором Нобелем Арустамяном.

Ранее российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов рассказал о разговоре с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом.

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды. В этом сезоне 30-летний форвард в шести матчах Примеры забил один гол. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2022 года.