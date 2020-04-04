Шунин: когда «Динамо» станет чемпионом? Не хочется загадывать, давать надежду болельщикам

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос, когда бело-голубые станут чемпионами России.
«Когда «Динамо» станет чемпионом? Не хочется сейчас загадывать, давать надежду и обещания нашим болельщикам. Но, как капитан, хочу сказать от лица команды, что мы предпримем все усилия, чтобы прогрессировать, идти вперед.
У нас сейчас сильный подбор футболистов, руководители делают всё, чтобы мы качественно играли. Новый стадион, прекрасные болельщики — в общем, всё складывается для того, чтобы мы шли к цели стать первыми. Каждый сезон ставлю перед собой задачу завоевать трофей. И максимально к ней стремлюсь», — приводит слова Шунина Fcdin.com.
Ранее Шунин в своём «инстаграме» показал тренировку в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
- 4 апреля 2020
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