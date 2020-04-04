«Спасибо, грёбаный нацист». В Испании отреагировали на благотворительный жест Зозули

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля оказал помощь в борьбе с коронавирусом в Испании, сообщает Radio Marca.
Футболист купил специализированную кровать для отделения интенсивной терапии больницы города Альбасете.
В комментариях в «Твиттере» многие испанские фанаты напомнили о скандале с оскорблениями Зозули. Некоторые болельщики поддержали игрока.
«Он всё ещё грёбаный нацист», — написал LIER.
«Он уже сделал больше, чем все „антифа“ вместе взятые», — парировал Cos.
«Завтра в 14:88 все выходим на балконы, чтобы поаплодировать Роману Зозуле», — пошутил Dr. Santa Paciencia.
«Великолепно, Роман! Отлично! Спасибо, грёбаный нацист», — написал Yassin.
Ранее Зозуля, подвергшийся нападкам со стороны группы активных фанатов «Райо Вальекано» в матче 30-го тура второго дивизиона чемпионата Испании, рассказал, как относится к случившемуся.
В этом сезоне Зозуля в составе «Альбасете» в 27 матчах забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.
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