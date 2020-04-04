Филипп: РПЛ — интересная лига, не такая простая, как это может показаться

Немецкий нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп поделился впечатлениями от России и Российской Премьер-Лиги.

«Я стремлюсь к тому, чтобы стать лидером «Динамо». Но нельзя прийти в новую команду и стать лидером сразу. Надеюсь, в скором времени я буду таким игроком для «Динамо».

Русский язык — довольно сложный. Я знаю несколько общих фраз, обращений и уже гораздо больше слов. Не сдаюсь, продолжаю учить. Что больше всего удивило в России? Люди. Они дружелюбные и открытые, всегда готовы помочь.

РПЛ — интересная лига, не такая простая, как это может показаться. Конечно, я бы хотел выиграть трофей. Я здесь именно для этого», — приводит слова Филиппа пресс-служба бело-голубых на официальном сайте клуба.