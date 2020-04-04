Слуцкий: братья Березуцкие будут сверхуспешны на любой внутрифутбольной работе

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий во время прямого эфира в «Инстаграме» с комментатором Нобелем Арустамяном поделился своим мнением о возвращении Василия и Алексея Березуцких в московский ЦСКА.
«Братья Березуцкие ещё не до конца определились, по какой стезе они пойдут. ЦСКА дал им тот контракт и работу, которая им будет ближе. Основная задача — определиться, где они будут эффективными. Но у них богатый опыт. Не сомневаюсь, что они будут полезны на любой внутрифутбольной работе. Они будут сверхуспешны», — сказал Слуцкий.
В январе ЦСКА объявил о возвращении в клуб его бывших защитников Василия и Алексея Березуцких. Экс-футболисты были назначены заместителями генерального директора «армейцев» Романа Бабаева по спортивным вопросам.
В роли тренеров Березуцкие работали в «Витессе», где с 2018 по 2019 год входили в штаб Слуцкого. После отставки специалиста они вслед за ним покинули клуб.
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