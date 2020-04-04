Хедира показал фото с карантинного дня рождения. На нём семь Хедир

Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира опубликовал фото с 33-го дня рождения. Из-за карантина вечеринку немца не смогли посетить гости, поэтому на изображениях он в шутку скопировал себя несколько раз.

«Сегодня вышла отличная вечеринка по случаю дня рождения», — написал именинник на своей странице в «Инстаграме», добавив хештеги #БерегитеСебя и #ОставайтесьДома.

Так выглядит день рождения Хедиры в компании шести Хедир.

Фото можно посмотреть на странице Сами Хедиры в «Инстаграме».

Хедира выступает за «Ювентус» с лета 2015 года. Ранее хавбек защищал цвета мадридского «Реала» и «Штутгарта». Контракт немца с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.