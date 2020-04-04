Дибала сыграл на пианино песню своей девушки

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео со своей девушкой Орианой Сабатини.

В ролике Дибала играет на пианино новую песню Орианы «Bad», а девушка поёт.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Сабатини сообщила, что пара всё ещё заражена коронавирусом, который впервые у них был обнаружен 21 марта. Несколько дней назад анализы Дибалы и его возлюбленной на коронавирус оказались отрицательными, однако новое тестирование дало положительный результат. Теперь они снова вынуждены изолироваться в своём доме.



Сабатини считает, что она и Пауло заразились после того, как коронавирус обнаружили у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, но с тех пор прошло уже больше 15 дней.