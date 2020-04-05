Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Остановите это кто-нибудь!» Калиниченко призвал отменить матчи чемпионата Беларуси

«Остановите это кто-нибудь!» Калиниченко призвал отменить матчи чемпионата Беларуси
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший полузащитник «Днепра», московского «Спартака», «Таврии» и национальной команды Украины Максим Калиниченко призвал остановить нынешний розыгрыш Высшей лиги Беларуси.

«Остановите кто-нибудь этот чемпионат, я вас умоляю. А где Артёму Милевскому тогда играть? Я думаю, он первый, кто хочет закончить», — написал Калиниченко на своей странице в «Твиттере».

На предложение посмотреть встречу брестского «Динамо», Максим ответил: «Я уже в прошлом туре имел неосторожность посмотреть игру чемпиона, мне достаточно».

Калиниченко считает, что опыт, приобретённый при просмотре матчей Высшей лиги Беларуси, подготовил его к трансляциям чемпионата Никарагуа.

«Осталось Никарагуа заценить, уже не боюсь», — написал экс-футболист.

«Как тебе это волшебство?» Кокорин и Кержаков пошутили о чемпионате Беларуси
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020