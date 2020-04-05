«Остановите это кто-нибудь!» Калиниченко призвал отменить матчи чемпионата Беларуси
Бывший полузащитник «Днепра», московского «Спартака», «Таврии» и национальной команды Украины Максим Калиниченко призвал остановить нынешний розыгрыш Высшей лиги Беларуси.
«Остановите кто-нибудь этот чемпионат, я вас умоляю. А где Артёму Милевскому тогда играть? Я думаю, он первый, кто хочет закончить», — написал Калиниченко на своей странице в «Твиттере».
На предложение посмотреть встречу брестского «Динамо», Максим ответил: «Я уже в прошлом туре имел неосторожность посмотреть игру чемпиона, мне достаточно».
Калиниченко считает, что опыт, приобретённый при просмотре матчей Высшей лиги Беларуси, подготовил его к трансляциям чемпионата Никарагуа.
«Осталось Никарагуа заценить, уже не боюсь», — написал экс-футболист.
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