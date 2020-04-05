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Шунин: тренер оценивается по результату. При Хохлове его не было

Шунин: тренер оценивается по результату. При Хохлове его не было
Футбол / РПЛ 0

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о том, почему главный тренер Дмитрий Хохлов покинул столичный клуб.

«Каждый тренер оценивается по результату работы, при Дмитрие Валерьевиче его не было. Но для меня Хохлов — хороший тренер, я всегда прислушивался к его мнению. К тому же, он проработал в «Динамо» достаточно долго. Да, отставки случаются: особенно когда команда играет не очень удачно, первым под удар попадает главный тренер», — — приводит слова Шунина Fcdin.com.

Ранее Шунин ответил на вопрос, когда бело-голубые станут чемпионами России.

По итогам матча 12-го тура текущего сезона РПЛ, в котором московское «Динамо» проиграло «Оренбургу», руководство бело-голубых приняло отставку Дмитрия Хохлова.

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