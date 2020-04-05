Каземиро: «Реал» хочет выиграть Примеру и ЛЧ, но главное сейчас — победить коронавирус

Бразильский полузащитник мадридского «Реала» Каземиро пообщался с детьми онлайн. Один из юных поклонников спросил 28-летнего футболиста о шансах «сливочных» на победу в испанской Примере и Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.
«Это трудные времена, но мы должны выполнять свою работу. Нужно оставаться дома и выполнять указания властей. Конечно, мы хотим выиграть Примеру и Лигу чемпионов, но сейчас не думаем об этом. Главное — одержать победу в битве против коронавируса», — приводит слова Каземиро Managing Madrid.
После 27 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание «сливочных» от каталонской «Барселоны» составляет два очка. До приостановки сезона мадридская команда успела провести один матча в плей-офф Лиги чемпионов — подопечные Зинедина Зидана дома проиграли «Манчестер Сити» со счётом 1:2.
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