Капелло: у меня не было проблем в общении с игроками в Англии. В России — были

Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло рассказал о выступлении англичан на чемпионате мира 2010 года, который завершился для «трёх львов» разгромным поражением в матче 1/8 финала с Германией (1:4).
«Было много проблем. Не до конца был готов Руни, были травмы у Фердинанда и Бекхэма. Важные, харизматичные игроки-лидеры выбыли, и мы сыграли в ЮАР неубедительно. Та сборная Англии была возрастной, у нас не было молодых игроков, и это очень сказывалось. У нынешней сборной такие игроки есть, они играют качественно и на хороших скоростях.
Кто-то говорит, что не понимает мой английский, но для футбола достаточно знать порядка 20 слов. В сборной Англии у меня не было проблем в общении с игроками, а вот в России и Китае были", — приводит слова Капелло Guardian.
Фабио Капелло тренировал сборную России с 2012 по 2015 год.
- 5 апреля 2020
-
02:25
-
01:37
-
01:16
-
00:53
-
00:44
-
00:37
-
00:22
-
00:10
- 4 апреля 2020
-
23:57
-
23:32
-
23:27
-
23:14
-
23:06
-
22:59
-
22:38
-
22:34
-
22:14
-
22:07
-
21:46
-
21:44
-
21:38
-
21:25
-
21:16
-
21:06
-
20:58
-
20:55
-
20:46
-
20:24
-
20:10
-
19:52
-
19:48
-
19:38
-
19:37
-
19:22
-
19:06