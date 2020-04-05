Капелло: у меня не было проблем в общении с игроками в Англии. В России — были

Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло рассказал о выступлении англичан на чемпионате мира 2010 года, который завершился для «трёх львов» разгромным поражением в матче 1/8 финала с Германией (1:4).

«Было много проблем. Не до конца был готов Руни, были травмы у Фердинанда и Бекхэма. Важные, харизматичные игроки-лидеры выбыли, и мы сыграли в ЮАР неубедительно. Та сборная Англии была возрастной, у нас не было молодых игроков, и это очень сказывалось. У нынешней сборной такие игроки есть, они играют качественно и на хороших скоростях.

Кто-то говорит, что не понимает мой английский, но для футбола достаточно знать порядка 20 слов. В сборной Англии у меня не было проблем в общении с игроками, а вот в России и Китае были", — приводит слова Капелло Guardian.

Фабио Капелло тренировал сборную России с 2012 по 2015 год.