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Бийол и Дончич помогли купить маски для системы здравоохранения Словении

Бийол и Дончич помогли купить маски для системы здравоохранения Словении
Футбол / РПЛ 0

Благотворительный фонд, который организовали полузащитник ЦСКА Яка Бийол, хоккеист Роберт Кристан, известный по выступлению за хорватский «Медвешчак», и защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич, пожертвовал система здравоохранения Словении партию медицинских масок, сообщает Vecer.

Изначальная цель фонда — помощь детям из неблагополучных семей. Сейчас фонд закупил респираторы и направил их в Словению.

«Привет, Словения! Даже есля я не рядом, моё сердце с тобой. Мы собрали денег и сделали первую покупку, чтобы помочь словенскому здравоохранению — самые востребованные и ценные маски с высочайшим уровнем защиты FFP3. Спасибо каждому, кто помог. И, прошу вас, оставайтесь дома», — сказал Лука Дончич.

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