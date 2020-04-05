Бийол и Дончич помогли купить маски для системы здравоохранения Словении

Благотворительный фонд, который организовали полузащитник ЦСКА Яка Бийол, хоккеист Роберт Кристан, известный по выступлению за хорватский «Медвешчак», и защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич, пожертвовал система здравоохранения Словении партию медицинских масок, сообщает Vecer.

Изначальная цель фонда — помощь детям из неблагополучных семей. Сейчас фонд закупил респираторы и направил их в Словению.

«Привет, Словения! Даже есля я не рядом, моё сердце с тобой. Мы собрали денег и сделали первую покупку, чтобы помочь словенскому здравоохранению — самые востребованные и ценные маски с высочайшим уровнем защиты FFP3. Спасибо каждому, кто помог. И, прошу вас, оставайтесь дома», — сказал Лука Дончич.