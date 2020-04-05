Мамаев: на днях приснилось, что опять попал в колонию

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поделился воспоминаниями о времени, проведённом в тюрьме. Вместе с Александром Кокорины в 2019 году он был приговорён к лишению свободы сроком на один год и пять месяцев по статьям 116 («побой») и 213 («хулиганство») УК РФ. В сентября 2019 года освобождён по УДО.
«Часто жизнь дает там возможность получить полезный опыт. В каком-то смысле мне выпал шанс все переосмыслить, оказавшись по ту сторону решетки. Я сделал там глобальные выводы для себя. Я познакомился со многими интересными людьми, услышал их истории (какие-то меня потрясли). И поэтому вспоминаю тюремные дни даже с благодарностью. Снится ли тюрьма? Вот только на днях приснилось, что я попал опять в колонию. Кошмар. Проснулся в поту. Огляделся, обрадовался, что дома и это всего лишь сон», — сказал Мамаев в интервью «Московскому комсомольцу».
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